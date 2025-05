Calisese, camminata nella Selva Litana tra memoria storica e bellezze del paesaggio

Un tuffo nella storia immerso nella natura. È la camminata nella Selva Litana, tra i frutteti di Calisese e la pianura centuriata, in programma domani, organizzata dalle associazioni Terre Centuriate e Pro Rubicone. Il ritrovo è alle 10.15 alla Pieve di San Martino a Calisese. Il tragitto, di circa cinque chilometri, si snoda lungo un percorso misto su terra e strada minore pubblica. Si sosterà al Belvedere Albertini, da cui si gode una vista spettacolare sulla pianura, con tanto di racconto della battaglia della Selva Litana. "Qui ben più di cent’anni prima dello storico passaggio di Giulio Cesare, due legioni romane furono tragicamente sconfitte e il console Lucio Postumio ucciso dalle tribù dei Galli Boi, che occupavano le terre attorno a Calisese dalle colline al piano", spiega la Pro Rubicone. Si riprende il cammino nella valle di San Michele tra campi coltivati e frutteti, con altra sosta al rifugio antiaereo della seconda guerra mondiale. Si scende poi verso il Pisciatello-Rubicone costeggiando l’argine del fiume, fino a rientrare alla Pieve di San Martino, dove – per chi lo vorrà – seguirà il prnazo al Circolo Acli. Si concluderà, infine, alle 14.30 con la costruzione di una Quadra con la groma romana: lo strumento utilizzato per delineare sul terreno allineamenti divisori ortogonali fra loro per il tracciamento di nuove città, quartieri e strade.

f.s.