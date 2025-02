Calò e Klinsmann: "Ora c’è la mentalità giusta"

Il biglietto da visita di Giacomo Calò dopo tre turni di squalifica è stata la rete che ha aperto le danze: "Avevo sofferto tanto il fatto di non poter giocare – dice – però ho cercato di rendermi utile alla squadra anche in queste settimane. L’impegno che ho sempre portato in campo durante gli allenamenti è stato ripagato. In questi mesi siamo cresciti, trovando la quadra e il carattere giusti per giocare in trasferta nel modo migliore. E’ anche cambiato qualcosa a livello mentale, senza contare che siamo diventati più concreti".

Soddisfazione anche per Jonathan Klinsmann, decisivo con le sue parate: "E’ una grande vittoria. E’ bello vedere che il lavoro della squadra alla fine viene premiato. Da portiere riuscire a fare più parate in successione ti rende sempre più fiducioso e questo mi ha aiutato. Stiamo scendendo in campo con la giusta mentalità. Ci saranno partite peggiori ed altre migliori, oggi (ieri, ndr) ne abbiamo avuta una tra le migliori, abbiamo combattuto fino all’ultimo e abbiamo portato a casa i tre punti".