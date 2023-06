Camion contro un terrazzo

Un camion contro il terrazzo di una casa e i Vigili del Fuoco che sono dovuti intervenire per mettere in sicurezza il tutto. Fortunatamente non ci sono state conseguenza per le persone che vi abitano e per quelle che solitamente girano per strada. E’ accaduto mercoledì sera a Savignano sul Rubicone in piazza Amati, all’imbocco con l’inizio di via Castelvecchio in pieno centro storico. Immediatamente si è sollevata la protesta dei cittadini che abitano nella piazza, che hanno delle attività anche serali, e di tanta gente che passa a piedi o in bicicletta in quel luogo storico dove non si sente sicura. E sono gli stessi cittadini a illustrare la precaria situazione: "In piazza Amati abbiamo paletti rotti, uno stallo per auto che andrebbe eliminato perchè spesso fanno fatica a passare le macchine quando una è parcheggiata e la distanza dal muro di fianco è minima. Inoltre da un anno e mezzo ci sono paletti rotti a protezione dei pedoni. Manca un arredo urbano all’inizio della piazza al confine con corso Vendemini già promesso quattro anni fa. Non c’è uno spazio per carico e scarico merci. Invece dalla piazza passano in continuazione mezzi pesanti. Non ne possiamo più. Adesso anche il camion che aveva un carico molto alto e ha sbriciolato un pezzo di terrazzo. Non servono milioni di euro per mettere in regola e sistemare la piazza. Serve solo buona volontà".

e.p.