Camminata del cuore, raccolti 4.700 euro

La Camminata del Cuore continua a portare un messaggio di speranza e soprattutto aiuta concretamente i bambini che soffrono e hanno bisogno di cure per vivere. L’edizione 2024 della manifestazione ha consentito di raccogliere 4.689 euro, di cui 4.403 nella raccolta online e dei partecipanti, ai quali si aggiungono 286 euro donati per i braccialetti magenta del mese della prevenzione femminile. Cinzia Giorgetti, organizzatrice dell’evento, è molto soddisfatta: "Sono infinitamente grata per la grande generosità di tutti gli amici che mi hanno sostenuto, perchè con il loro sostegno continuiamo a dare un contributo importante alle strutture ed ai medici che si occupano dei bambini seguiti all’interno dello Ior, l’Istituto Oncologico Romagnolo, ed in particolare al Progetto Pet Therapy del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale di Rimini". Cinzia Giorgetti è una maestra della scuola elementare di Villamarina e per lei è importante dare fiducia e conforto ai malati oncologici. Cinzia da cinque anni si impegna in questa iniziativa, perché lei stessa è tra le persone che purtroppo hanno dovuto affrontare un tumore, ma ce l’ha fatta e da quel giorno desidera trasmettere una parola di speranza. Per lei questa iniziativa ha il sapore della rinascita e ciò che le da forza sono gli amici e i bambini che camminano per la vita. La Camminata del Cuore svoltasi a metà ottobre è stata molto partecipata. Adulti e bambini si sono dati appuntamento nel cortile interno del Polo scolastico di Villamarina, dove ciascuno ha portato un cuore, sotto forma di un disegno, una maglietta o un palloncino. Da qui è partito un serpentone formato da bambini, genitori, insegnanti e amministratori, che ha percorso via Litorale Marina e viale delle Nazioni, sino a raggiungere la villa della famiglia Casadei, dove Cinzia, che è stata amica di Raoul Casadei, ha salutato i parenti del Re del Liscio. La camminata poi è proseguita sino in fondo a viale Delle Nazioni, la strada al confine tra Villamarina e Gatteo a Mare, per raggiungere il lungomare ed il Bagno Milano 46 di Villamarina, dove i partecipanti hanno fatto festa, in un momento di grande condivisione e un abbraccio speciale dedicato alla maestra Cinzia. "Questa camminata per me ha un valore grandissimo e l’obiettivo è aiutare chi lavora in questo ambito, perchè sono persone eccezionali, le quali, mettendoci il cuore, si prendono cura della vita di tanti piccoli pazienti".

Giacomo Mascellani