Camminatori, foto e auguri di Natale davanti al presepe

Uno dei modi più originali e anche salutari di fare gli auguri l’hanno ideato i camminatori e gli appassionati di walking che si ritrovano due volte a settimana al Palazzo del turismo Primo Grassi in viale Roma, per ’Cesenatico cammina’, un progetto che prevede uscite serali tutti i lunedì e i giovedì, con ritrovo alle 20.30. I camminatori l’altra sera hanno raggiunto il presepe di Villalta a piedi, per scattare una foto e augurare un buon Natale. Anche domani sera si daranno appuntamento in viale Roma per un’altra camminata.