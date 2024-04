Cani e fumo, tutte le regole sulla spiaggia

Cesenatico, 20 aprile 2024 – Lunedì entreranno in vigore la nuova ordinanza balneare e l’ordinanza sui rumori. Al termine di un confronto con le associazioni di categoria, le forze sindacali e la Cooperativa stabilimenti balneari, il sindaco Matteo Gozzoli ha firmato il documento integrativo che sancisce l’inizio della stagione turistica 2024 e ne regolamenta lo svolgimento. In spiaggia c’è sempre maggiore attenzione per il migliore amico dell’uomo.

L’accesso ai cani alla spiaggia è confermato dalle 6 alle 8.30 e dalle 19 alle 22, negli specchi d’acqua antistanti le seguenti spiagge libere di Zona Cesarini a Villamarina, nella zona compresa tra le concessioni Fincarducci ed Eurohotel a Valverde, a Boschetto nella zona Diamanti, a Ponente adiacente spiaggia Spose dei Marinai, e la novità di quest’anno è l’aggiunta della zona compresa tra la spiaggia delle ex colonie Futura e Perugia. Lo specchio antistante la spiaggia libera compresa tra Bagno Camping ed il canale Tagliata sarà destinato alla balneazione dei cani tutto il giorno, dalle 6 alle 22, con vigilanza della Cooperativa stabilimenti balneari.

Nell’ordinanza è confermato il divieto di accesso in spiaggia oltre l’orario di apertura degli stabilimenti balneari, e comunque dall’una di notte alle cinque, fatta eccezione per gli eventi autorizzati. Al fine di garantire la sicurezza e incolumità pubbliche nell’arenile, assicurando una vigilanza più efficace, gli stabilimenti balneari dovranno mantenere illuminata la spiaggia dall’una alle cinque, il sabato, la domenica e i festivi, dal 1° giugno al 31 agosto. L’accesso alle spiagge libere è consentito dalle 7.30 a mezzanotte.

La superficie minima per ogni ombrellone non potrà essere inferiore a 12 metri quadrati. Fanno eccezione alcune zone di Valverde, Villamarina e Ponente, soggette a particolari condizioni territoriali e di erosione, dove tale misura può scendere a 11 metri quadrati, ma è discrezione del concessionario, che può comunque decidere di mantenere i 12 metri. Per quanto riguarda le feste, ogni stabilimento balneare ne potrà fare una alla settimana dalle 9 a mezzanotte e un’ulteriore serata settimanale, previa comunicazione, limitatamente nel periodo dal 25 luglio al 25 agosto.

Restano in vigore le regole anti inquinamento, con la possibilità di servire alimenti e bevande solo in piatti, bicchieri e sacchetti monouso biodegradabili e compostabili. È confermato il divieto di fumo sull’arenile. I bagnini di salvataggio saranno in servizio tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30, dal 25 maggio fino al 15 settembre, con il servizio garantito anche sabato 21 e domenica 22 settembre. L’ordinanza sui rumori è pubblicata integralmente sul sito internet del Comune.