Cantiere in via Cervese, occhio ai cartelli

Lunedì partono i lavori di scavo, posa delle condotte e ripristini in via Cervese nel tratto del sottopasso dell’autostrada A14. Il Comune avverte che la viabilità (inclusi i mezzi del trasporto pubblico e del trasporto scolastico) sarà modificata per l’intera durata del cantiere prevista fino a venerdì 30 maggio. In caso di ritardi le disposizioni saranno valide anche dal 3 al 6 giugno.

La circolazione nel tratto stradale in oggetto sarà regolata come segue: divieto di transito veicolare, eccetto i mezzi di cantiere, in via Cervese, dal civico 3811 all’uscita del parcheggio dell’autostrada (rotonda della Solidarietà); divieto di transito in via San Giorgio, all’intersezione con via Violone di Gattolino. Il transito inoltre sarà vietato ai veicoli di massa superiore a 10 tonnellate con direzione obbligatoria a sinistra in via Cervese, all’intersezione con via Violone di Gattolino per i veicoli in direzione Cesena (tale provvedimento sarà segnalato anche come preavviso all’intersezione della Cervese con la strada Provinciale Cervese 70). I mezzi di massa superiore a 10 tonnellate diretti verso Cervia dovranno obbligatoriamente girare a destra in via Violone di Gattolino all’intersezione con via Cervese. Direzione obbligatoria a destra in via Renato Medri, all’intersezione con via Cervese.