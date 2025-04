Cantieri in zona stazione, via Emilia Ponte e Linaro: modifiche alla viabilità

In questi giorni in città sono in corso diversi cantieri con le necessarie modifiche alla viabilità in zona Stazione, lungo la via Emilia e a Linaro. L’amministrazione comunale informa in una nota che a partire dalla mattinata di oggi fino al pomeriggio di giovedì 24, l’area di piazza Giorgio Sanguinetti, nel tratto stradale che si estende da viale Europa a Corso Roma, sarà interessata da un senso unico alternato da movieri o semaforo, necessario alle esecuzioni di alcuni lavori eseguiti dalla ditta Coromano di Bertinoro nell’ambito dell’intervento di rigenerazione urbana che interessa l’area della stazione.

Nuova fase di cantiere anche in relazione ai lavori riguardanti la realizzazione del tratto di pista ciclabile lungo la via Emilia Ponente, dalla rotonda ‘Paul Harris’ alla rotonda Diegaro. In questo caso, il senso unico alternato da movieri o semaforo sarà istituito a partire dalla serata di domani fino al 9 giugno prossimo. Questa temporanea modifica della viabilità è motivata dall’avvio delle opere di tombinamento degli scoli consorziali a margine della via Emilia e dai lavori di realizzazione della pista ciclabile.

Modifiche alla viabilità anche in via Linaro, dal 18 aprile al 30 maggio prossimo. Anche in questo caso, al fine di garantire una piena e sicura esecuzione dei lavori riguardanti la realizzazione della pista ciclabile Borgo Rose, nel periodo indicato la circolazione sarà regolata da un senso unico alternato con semaforo o movieri.