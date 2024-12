Capodanno sul mare: attesi 20mila turisti

Cesenatico fa il pieno di turisti in occasione del Capodanno. In città sono attese oltre 20mila persone fra vacanzieri ospiti nelle 77 strutture ricettive fra alberghi, residence, bed and breakfast, e coloro che decidono di festeggiare l’arrivo del nuovo anno nei locali sul porto e sul lungomare. In una località che conta meno di 26mila abitanti, questo significa raddoppiare i presenti. È anche per questo motivo che le forze dell’ordine hanno organizzato dei servizi straordinari, soprattutto per garantire la sicurezza sulle strade.

Il Presepe della Marineria si conferma l’attrazione più importante delle feste di inizio e fine anno. Ogni anno che passa c’è infatti sempre più gente, proveniente da tutta Italia e anche dall’estero, che visita questo gioiello a cielo aperto, perfettamente inserito nel cuore del borgo dei pescatori, dove le figure classiche del presepe condividono la scena con la pescivendola, i pescatori e altri personaggi della cittadina marinara. Meritano una visita anche il Presepe in piazza delle Conserve e il Presepe di strada sulla via Cesenatico a Villalta. Di giorno ci sono anche interessanti mostre da visitare.

Alla Galleria comunale d’arte "Leonardo da Vinci" è possibile vedere i dipinti della Pinacoteca di Cesenatico recentemente inaugurata, in un percorso centrato su una mostra virtuale tra le centinaia di opere della collezione comunale; al Museo della Marineria è allestita una esposizione dedicata ai 50 anni della Congrega Velisti Cesenatico, mentre a Casa Moretti è allestita una mostra dedicata a Flavio Nicolini a cento anni dalla nascita e a dieci dalla sua scomparsa, organizzata in collaborazione con la Fondazione Focus e la Biblioteca "Baldini" di Santarcangelo di Romagna, per ricordare la figura dell’artista insieme al suo vasto lavoro di sceneggiatore e scrittore per il cinema e la televisione, oltre che di narratore.

Nel solco della tradizione, in riviera capodanno vuol dire spettacoli, musica e balli. Al teatro comunale a partire dalle 21, l’ultima notte dell’anno vedrà protagonisti Eleonora Mazzotti, Stefania Stefanin, Mirco Rocchi e al pianoforte il Maestro Luca Bonucci, per Gran Soirèe Cinema, per uno spettacolo dedicato al cinema e alla canzone, pensato per coinvolgere il pubblico sul filo dei ricordi tra star hollywoodiane, divi italiani e colonne sonore indimenticabili di film cult e perle rare.

In piazza Ciceruacchio alle 22 si terrà il concerto della band Oxxa, per accompagnare gli spettatori direttamente all’interno del cuore della disco music italiana ed internazionale degli anni ’70, ’80 e ’90. Per il Capodanno sul Porto la band suonerà tutto il repertorio dal vivo e terminerà attorno all’una e mezza di notte, per lasciare spazio al dj set di Radio Studio Delta con Roberto Zammarchi ed Elisa Gardini. Alla discoteca Energy Mirco Casadei e la sua Big Band saranno i protagonisti di una grande festa, assieme a tanti dj di grido.

Il primo giorno del 2025, sul porto canale si terrà lo spettacolo Les Mongolfieres, con tre trampolieri che indosseranno scenografici costumi a forma di mongolfiera e si illumineranno al tramonto attorno alle 17. Non mancheranno i mercatini con tanti oggetti natalizi, da collezione, oggetti creativi, gioielli e vestiti. Sempre domani in viale Anita Garibaldi si terrà il Mercatino di Natale, mentre in via Baldini e in via Quadrelli ci sarà il Mercatino dei creativi.