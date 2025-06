Carabinieri in festa per il 211° anniversario della fondazione

Domani i carabinieri celebreranno il 211° anniversario della fondazione dell’Arma: alle 9.45 in piazza Almerici si terrà la tradizionale cerimonia militare. All’evento, cui tutta la popolazione è invitata a partecipare, è previsto lo schieramento composto da carabinieri in grande uniforme storica nonché dalla rappresentanza dei comandanti di stazione della provincia, dei carabinieri in congedo dell’associazione nazionale, delle benemerite e delle associazioni combattentistiche e d’arma, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della provincia di Forlì-Cesena e dei sindaci con i loro gonfaloni. In occasione dell’evento, che avrà inizio alle 9:45 per concludersi intorno alle 11, comporterà alcune modifiche alla viabilità. Nel dettaglio, dalle 6 alle 12, la sosta in viale Mazzoni sarà temporaneamente regolata da un divieto con rimozione (eccetto mezzi degli autorizzati debitamente identificati) valido da piazza del Popolo a via Pio Battistini, su entrambi i lati, per consentire la sosta dei mezzi di servizio. Tutte le modifiche saranno indicate sul posto da apposita segnaletica stradale.