Carabinieri, Simonetti va a Bologna. Il comandante lascia dopo 4 anni

A quattro anni esatti dal suo arrivo a Cesena,

il tenente colonnello

Sabato Simonetti lascia l’incarico di comandante della Compagnia carabinieri. E’ stato trasferito a Bologna, destinato a un nuovo incarico come responsabile del supporto logistico del comando provinciale di Bologna. Nella sua permanenza a Cesena Simonetti ha affrontato due difficili momenti avendo a che fare con il periodo del lockdown dell’emergenza Covid e in seguito l’alluvione del maggio 2023. Nel campo della lotta alla criminalità, in questo periodo i carabinieri di Cesena sono stati impegnati particolarmente nel contrasto ai reati contro il patrimonio e al degrado in ambito urbano. Tra i risultati positivi in particolare il calo dei furti. Sotto il suo comando è stato completato il trasferimento della sede dei carabinieri pressa la nuova caserma in zona Montefiore.

Il tenente colonnello Sabato Simonetti prima di Cesena ha comandato la Compagnia di Vergato, Bologna. Simonetti, nell’Arma dal 1990, ha una laurea in Giurisprudenza e prima di Vergato aveva guidato i Nas di Bologna e di Parma.

Con i Nas a Bologna ha condotto l’indagine Farmamarket, che ha permesso di scoprire una grossa truffa ai danni del Servizio sanitario tramite ricette fasulle.

A Vergato nel 2018 la sua l’indagine ‘Badante fantasma’ ha scoperchiato

un vasto giro di contratti fasulli (oltre 200 denunce) finalizzati al rinnovo di permessi di soggiorno.