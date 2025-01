Carambola di sangue sull’A14. Autocisterna piomba sul cantiere. Muore operaio, grave camionista

Morire di lavoro, in autostrada. Ancora una volta. Un’autocisterna si è abbattuta a forte velocità su un piccolo cantiere lungo l’A14, tra i caselli di Cesena e Valle Rubicone, nella corsia sud. Il pesante automezzo ha tamponato un camion dell’Anas e ha travolto un gruppetto di quattro operai, uccidendone sul colpo uno. La vittima aveva 52 anni e viveva a Lugo, in provincia di Ravenna. E’ la scena del terribile incidente stradale, che è anche l’ennesimo incidente mortale sul lavoro, che si è verificato ieri pomeriggio attorno alle 15 nel tratto autostradale nel territorio comunale di Gatteo, in provincia di Forlì-Cesena. Nello schianto ha riportato conseguenze gravissime anche un camionista di 54 anni: è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena, in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Ha riportato gravissime ferite alle gambe ed è stato immediatamente preso in cura dai sanitari al fine di cercare di evitare un peggioramento della situazione.

L’esatta dinamica dell’incidente è ancora in corso di ricostruzione, ma pare che sul luogo non siano state rinvenute tracce di frenata da parte dell’autocisterna. L’automezzo si è schiantato sul cantiere di lavori stradali sul bordo della corsia in un momento in cui non sembra ci fossero particolari problemi per la circolazione. Nel terribile incidente è stato coinvolto anche un automezzo dell’Anas parcheggiato a lato della corsia dell’A14, accanto ai quattro operai dipendenti di una ditta di lavori stradali di Ravenna, la ‘Igsa’. Purtroppo per uno di loro non c’è stato nulla da fare, è stato travolto ed è deceduto sul colpo. Il ferito grave invece è uno dei due autisti dei camion del tamponamento.

I quattro operai della ditta ravennate stavano ripristinando il guardrail danneggiato da un incidente stradale verificatosi nei giorni scorsi. Si trattava di un lavoro di poche ore e sarebbe stato portato a termine entro ieri sera. Un intervento tutto sommato di routine e che invece ha avuto un risvolto tragico che ripropone per l’ennesima volta il tema della sicurezza sul lavoro.

Sul posto, sono giunti il magistrato della Procura della Repubblica di Forlì, pattuglie della Polizia Stradale di Forlì per gli accertamenti e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e, naturalmente personale e responsabili della società Autostrade. Sono arrivati pure i Vigili del Fuoco di Cesena con un’autogru fatta giungere da Forlì per rimuovere i mezzi.

Il tragico incidente ha provocato anche gravi ripercussioni sul traffico, con lunghi incolonnamenti, costringendo la Polizia Stradale di Forlì e i dipendenti della società Autostrade a chiudere completamente la carreggiata sud dell’A14, bloccando l’ingresso verso sud al casello di Cesena. Chilometri e chilometri di code. Nel tardo pomeriggio è stata riaperta una corsia verso sud, mentre nessuna ripercussione c’è stata sul traffico in direzione nord.