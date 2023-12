Caritas, con il ’Dono sospeso’ ecco un regalo a chi è in difficoltà

La Caritas di Savignano promuove la quarta edizione del progetto ’Re(si)stiamo insieme’, il ’Dono sospeso’, che consiste nell’acquisto di un pacco natalizio per donare calore, accoglienza e beni alimentari alle famiglie e alle persone più fragili, nel contesto della crisi economica. ’Re(si)stiamo insieme’ vuole attivare la solidarietà e consentire, a chi vuole, di contribuire con un’offerta per la preparazione di pacchi spesa natalizi contenenti beni di prima necessità, alimentari e per l’igiene della persona e della casa, e anche qualche dolcetto per rendere più lieto il Natale e le festività.

I volontari della Caritas (nella foto la sede) provvederanno alla consegna dei doni. Nelle scorse edizioni sono stati fatti e donati 80 pacchi per ogni raccolta, un grande risultato che ha visto impegnati tanti volontari e giovani. Con 20 euro si contribuirà alla spesa per una famiglia, con 15 alla spesa per una coppia e con 10 alla spesa per una persona. Per aderire si può lasciare la prenotazione del dono in chiesa o chiamare il 347-5376661 (Elena Battistini), 334-6944449 (Rosaria Bersani). I donatori riceveranno un piccolo segno natalizio.

I volontari di Caritas saranno presenti per la raccolta dal 10 al 24 dicembre nelle chiese di Savignano per le messe domenicali e raccoglieranno segnalazioni di casi di necessità. Ha detto Nicola Dellapasqua vicesindaco e assessore al welfare: "I nostri concittadini hanno risposto e continuano a rispondere con generosità alle richieste di solidarietà. I savignanesi hanno questo modo di partecipare alla vita comunitaria. Si tratta di uno stile che ci fa onore e che sono orgoglioso di rappresentare".

Ermanno Pasolini