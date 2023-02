Carnevale in piazzetta per i bambini

A Cesenatico è arrivato il giorno del ’Carnevale in piazzetta’. L’iniziativa, organizzata dalla Proloco del Monte in collaborazione con la libreria Cartamarea, si tiene oggi dalle 15, nella ricorrenza di Martedì grasso. È un appuntamento dedicato alle famiglie con bambini, con piccoli e ragazzi che, indossando costumi e maschere, si ritroveranno in piazza delle Conserve, nel cuore del borgo marinaro. Oltre all’animazione, ci saranno la musica e dei laboratori creativi, per dare alla festa di Carnevale anche un contenuto culturale.