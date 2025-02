Carri allegorici e lotteria. Un carnevale di solidarietà

Ultimi giorni di grande lavoro e ultimi ritocchi ai carri che sfileranno domenica 23 febbraio alle 14.30 a San Mauro Pascoli per la 37a edizione del ’Carnevale per tutti’. Il carnevale è organizzato dal Coar, comitato delle attività ricreative che fa parte della parrocchia di San Mauro Vescovo, con il patrocinio del Comune. Saranno 19 i carri partecipanti, uno in più dell’anno scorso: Il magico giardino delle api, L’usignolo in viaggio con Ulisse, Sing, L’arca di Noè, I Minions della Domus, Carnevale ieri e oggi..., Dragon Trainer, Le avventure di Pinocchio, Super Mario Kart, Cattivissimi noi 5, Carnaval do Rio Salto, Pirati dei Caraibi, Oriental Dream, Casinò, I Minions-Cattivissimo me, Il biroccio romagnolo, I contadimatti, I Looney Tunes e Ghostbusters. Da diverse settimane i genitori dei ragazzi si ritrovano la sera nei capannoni in affitto a Savignano per l’allestimento dei carri allegorici. Ci sarà la 24a lotteria di beneficenza, con il costo di ogni biglietto di 1 euro e il ricavato andrà in parte alle famiglie in difficoltà. Tra i premi un buono vacanza del valore di 1.000 euro in collaborazione con l’agenzia viaggi Myricae, una settimana estiva o invernale per due persone a Moena, buoni acquisto da 300 euro ai Supermercati Famila, 200 euro alla Bottega delle Carni, 100 euro presso ’L’orto di famiglia’ e dal 6° al 10° premio prosciutti. L’estrazione avverrà alle 17 e i numeri vincenti sarà possibile conoscerli tramite http://www.parrocchiasanmaurovescovo.it/category/eventi/. In caso di maltempo il carnevale sarà rinviato a domenica 2 marzo. Sui carri ci saranno più di mille figuranti. Partecipano i bambini e i ragazzi delle scuole materne ed elementari. Il Coar ha messo a disposizione dei carristi, quintali di caramelle, coriandoli e 5 chilogrammi di salsiccia per continuare la festa nelle sere successive. Il primo giro per vie e piazze del centro sarà fatto dai figuranti a piedi. Seguiranno poi tre giri con i carri festosi. Responsabile del carnevale è Mara Pavolucci, presidente del Coar: "Non ci sarà gara. E’ stato bellissimo in queste settimane vedere alla sera lavorare ai carri, insieme, i genitori, mettere in atto la loro fantasia creativa per cercare di fare passare poi un pomeriggio di allegria a tutti e in primis ai bambini. Questo è il nostro scopo".

Ermanno Pasolini