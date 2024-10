Cassandra Raffaelle, Brunori Sas e ’La più bella canzone d’amore’

Cassandra Raffaele, cantautrice e musicista, siciliana di nascita, cesenate d’adozione, ritorna con un nuovo singolo a due anni dal disco ‘Camera Oslo’, che si intitola "La più bella canzone d’amore". La affianca lo special guest Brunori Sas. "È un brano per i dimenticati, per i "difficili", per quelli che vorrebbero tanto amare, ma che fanno fatica a fidarsi dell’amore stesso", afferma l’autrice. Disponibile anche in digitale, il brano è prodotto da Roberto Villa. Cassandra e Brunori (voci e cori), si avvalgono di Alberto Bazzoli (al piano), Roberto Villa (basso), Diego Sapignoli (drum), Vanni Crociani (arrangiamento archi), Cesare Carretta (primo violino), Silvia Maffeis (secondo violino), Michela Zanotti (viola) e Enrico Guerzoni (violoncello). La cantautrice riflette profondamente sulla realtà attuale in cui l’umanità si trova a parlare, quasi in modo ormai tristemente "naturale e banale", di stato di guerra: "mi sono resa conto che, in questo contesto, urge al contrario parlare d’amore ‘da prendere’ come fosse una medicina, una terapia d’urto, rendere l’amore virale come una pandemia che ci obbliga questa volta, a volerci bene. Sì, l’amore dovrebbe diventare così, ovvio e diffuso, come respirare, mangiare, camminare ed influenzare i nostri atteggiamenti con gli altri". Cassandra Raffaele ha portato la sua musica in diversi tour in giro per i club italiani ed europei in "solo" e in "full band", aprendo inoltre, i concerti di Max Gazzè, Mannarino, Brunori Sas e Elio e Le Storie Tese. Per due volte vincitrice di Musicultura nel 2013 e nel 2022, è stata speaker all’ultimo TedX di Cesena con un intervento sulla creatività musicale.

