Cavalcavia di via Alberazzo, tensioni con la maggioranza

A Savignano, i gruppi consiliari di opposizione ’Coalizione per Sarti Sindaco’ capeggiata da Lorenzo Sarti e ’Coraggio Savignano Cambia’ guidata da Andrea Palermo, dopo l’ultimo consiglio comunale aprono una polemica sulle modalità e la scarsa considerazione con le quali la maggioranza intrattiene i rapporti con l’opposizione: "Abbiamo condiviso la decisione di non votare contro una variazione di bilancio che riguardava i lavori sul cavalcavia di via Alberazzo, opera oltremodo urgente, e confidiamo che i lavori inizino e finiscano al più presto. Ma a pochi giorni dalla scadenza, siamo stati informati che sarebbe stata presentata una variazione di bilancio, senza indicarne l’oggetto neppure su espressa richiesta".

I due capigruppo esprimono invece approvazione per il consiglio comunale dei ragazzi. Dice Lorenzo Sarti: "Due gli aspetti importanti: cercare di avvicinare i giovani alla politica, sperando di vincere questa palpabile disaffezione, che si è manifestata anche nelle ultime tornate elettorali; vedere come nel consiglio dei ragazzi siano rappresentate culture di diverse provenienze". Ha concluso Andrea Palermo: "Sono fiducioso che questa esperienza possa aumentare il senso civico nelle nuove generazioni".