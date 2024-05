Cavedagna (FdI) incontra le imprese, per il Pd arriva Bersani

Oggi, Stefano Cavedagna, candidato romagnolo al Parlamento Europeo per Fratelli d’Italia, sarà in Valle del Savio per un doppio appuntamento, dove incontrerà cittadini e imprese durante un aperitivo informale. Accompagnato da Alice Buoguerrieri, deputato e presidente di FdI Forlì-Cesena, Cavedagna sarà alle 18,30 al Pub Garage, in Via Lungosavio, 3, a Bagno di Romagna, e poi al ristorante Ponte Giorgi in Via Togliatti, 1945, a Mercato Saraceno. Entrambi gli incontri sono promossi dal Circolo FdI Valle del Savio. Sempre oggi, alle 18, presso i Giardini pubblici di Piazza Martiri (in caso di maltempo, a Teatro Garibaldi) a San Piero avrà luogo una iniziativa comune della Lista "Insieme per Bagno di Romagna-Enzo Montalti candidato sindaco" e del Pd con l’intervento di Pierluigi Bersani. Introdotti da Pietro Bellucci, segretario del Pd di Bagno, dialogheranno Pierluigi Bersani ed Enzo Montalti.