Cena con paella e solidarietà per i Vigili del fuoco volontari

Torna la paella dei pompieri di Cesenatico. L’associazione sostenitori Vigili del fuoco volontari di Cesenatico, ha organizzato una cena di beneficenza a favore dei volontari che operano sul territorio e hanno la sede nel tratto di viale Saffi compreso fra viale Roma e viale Trento. L’appuntamento è questa sera a partire dalle 20, nella sala parrocchiale della chiesa di Santa Maria Goretti, nel cuore del quartiere Madonnina Santa Teresa. Il menù è a base di paella valenciana, che tanto successo ha riscosso nelle precedenti due edizioni e, nel corso della serata, ci saranno sorprese divertenti. Alla cena possono partecipare tutti ed è possibile avere informazioni contattando la volontaria Sara Bertani al 3534531841. La partecipazione costa 26 euro a testa (15 per i bambini), e chi non ha la possibilità di fermarsi, può fare l’asporto. Il ricavato sarà interamente utilizzato per sostenere il distaccamento dei Vigili del fuoco volontari di Cesenatico e per l’acquisto di attrezzature da impiegare per il soccorso tecnico urgente. Con quanto ottenuto nelle cene precedenti, l’associazione sostenitori Vigili del fuoco volontari di Cesenatico è già riuscita ad acquistare un carrello per le emergenze idrauliche, una motosega per il taglio piante, una lancia di ultima generazione corredata di premiscelatore per lo spegnimento di incendi anche con liquidi schiumogeni, torce di ultima generazione, utensili multifunzione e altre attrezzature e materiale regolarmente utilizzato negli interventi.

g. m.