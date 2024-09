Cena di classe dell’Agrario. In videochiamata dall’Iraq

Anche se si trova in missione in Iraq con l’Esercito Italiano, non è voluto mancare alla ‘reunion’ dei compagni di scuola in occasione del 22° anniversario del diploma all’istituto Agrario. Così un militare ex alunno del ‘Garibaldi’ si è collegato in videochiamata per salutare con affetto gli amici della 5° B dell’Istituto Tecnico Agrario di Cesena dell’anno scolastico 2001/02, riuniti come di consueto ogni anno per celebrare il diploma.

La serata, trascorsa tra ricordi, simpatici aneddoti, risate e battute scherzose, ha riportato tutti al passato. Erano presenti 8 ex alunni su 14. Sono intervenuti anche tre docenti: Silvio Severi (docente di chimica), Gaudenzio Montalti (docente di Agronomia) e Giovanni Sampaoli (docente di lettere) che sono sempre rimasti parte integrante delle ‘rimpatriate’ di questi 22 anni.

La serata è stata organizzata attraverso quella che tutt’oggi viene definita ‘la chat di classe’.

Un particolare riconoscimento è andato all’ex alunno Thomas Casadei.

Come sui banchi di scuola, come nella vita, non serve chissà cosa per stare bene e ritrovarsi: la semplicità di una grigliata all’aria aperta, le verdure dell’azienda agricola, le risate e tanti ricordi belli, hanno fatto emozionare tutti gli ex compagni di classe.

La promessa, al di là dei saluti quotidiani in chat, è sempre quella di ritrovarsi al più presto.

In foto: Silvia Coli, Erika Andreoli, Ylenia Riciputi, Simone dall’Acqua, Claudio Gardini, Thomas Casadei, Andrea La Rosa, Carlo Zaccaria. I prof: Silvio Severi, Gaudenzio Montalti, Giovanni Sampaoli.

re.ce.