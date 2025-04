Centrale del Latte protagonista:. Squacquerone e Bucciato in semifinale

Dopo il primo premio all’Italian Cheese Awards 2024, lo Squacquerone di Romagna D.O.P. della Centrale del Latte di Cesena torna in semifinale all’edizione 2025 del concorso che vede protagonisti i più importanti formaggi da tutta Italia. Nella stessa semifinale della 10^ edizione del premio ai migliori formaggi nazionali, Centrale del Latte di Cesena però raddoppia: è stato infatti selezionato anche il Bucciato Romagnolo. Le semifinali 2025 si svolgeranno sabato e domenica a Cittadella di Padova. "Si tratta di un doppio riconoscimento che ci riempie di orgoglio - commentano in coro il Presidente della Centrale del Latte di Cesena Renzo Bagnolini e il Direttore Daniele Bazzocchi - siamo contenti di poter rappresentare ancora una volta il territorio romagnolo su scala nazionale, un risultato che premia lo sforzo di tanti che ogni giorno si impegnano per una storia di bontà a chilometro zero. Ora attendiamo il risultato delle semifinali e vedremo se potremo accedere alla finale come l’anno scorso". Sabato alle 15 inoltre, nei locali della Torre di Malta di Cittadella, si svolgerà una Masterclass con lo Squacquerone DOP come formaggio premiato nel 2024: una degustazione che prevede il formaggio cesenate in abbinamento con il sidro di Mele dell’Azienda agricola Vittoria.