’C’era una volta’ in... Giappone. Spazio anche a monete e francobolli

Particolarmente ricco l’appuntamento di marzo con “C’era una volta”, la fiera di antiquariato, modernariato e brocantage che si terrà nel weekend nei padiglioni di Cesena Fiera. Per la prima volta, infatti, la manifestazione ospita anche una speciale mostra – mercato dedicata alla filatelia e alla numismatica, con una trentina di espositori. Fra i banchi della mostra, collezionisti e curiosi potranno trovare medaglie, monete e francobolli, ma anche cartoline e altri materiali di collezionismo. E naturalmente, nel padiglione centrale ci sarà il ricco mercato di “C’era una volta” con oltre 200 espositori e un ampio ventaglio di proposte, dai mobili d’epoca agli oggetti di antiquariato e modernariato, dai complementi d’arredo in stile industriale all’abbigliamento e agli accessori vintage. E come al solito si potranno scovare pezzi particolari e ricchi di fascino. Ad esempio, in questa edizione, saranno presenti vari manufatti e documenti che ci parlano del Giappone dei secoli passati. È il caso di una scatola antica decorata con una scena di genere, arrivata in Italia nel 1938 e a lungo esposta in un Museo privato del giocattolo. Ma ci saranno, ad esempio, anche due preziose bambole Ichimatsu, Fiore e Felicità, sacre per la tradizione giapponese, risalenti all’inizio del Novecento. E ancora una serie di documenti scambiati fra Italia e Giappone durante il Ventennio con la mediazione della Croce Rossa Internazionale.