Cesena 2005 a caccia del tris

Si torna in campo per allungare la striscia di vittorie. Oggi, alle 18.30, la Cesena Basket 2005 farà visita all’Aics Forlì nell’ambito del campionato di Divisione Regionale 1. "Veniamo da due successi consecutivi – commenta coach Marco Vandelli – e ovviamente siamo qui per cercare ulteriore continuità. Affronteremo una squadra simile alla nostra, composta da tanti giovani competitivi e molto ben allenata da Giampaolo Di Lorenzo. Ci sarà da lottare su ogni pallone, ma di certo non partiamo battuti. Dobbiamo fare ancora i conti con l’assenza di Dell’Omo, uno dei nostri uomini di punta, in pratica infortunato da inizio stagione, ma possiamo contare su un organico fortemente motivato, che sta lavorando sodo giorno dopo giorno in allenamento".

Le due vittorie consecutive hanno ridato slancio alla classifica cesenate: ora i biancazzurri sono quarti a sei punti, pienamente in pista per ogni obiettivo. "Non è il momento di pensare agli scenari futuri – smorza Vandelli – quello che conta è il presente, una partita dopo l’altra. Anche perché la graduatoria attuale è segnata da una seria di recuperi che attendono diverse squadre e dunque è ancora ampiamente prematuro fare bilanci. Ad ogni modo sì, le due vittorie hanno dato morale e consapevolezza, soprattutto dopo un avvio di stagione che avrebbe potuto regalare più soddisfazioni: al debutto contro Tiberius Rimini eravamo ancora in fase di rodaggio e contro ‘Gaetano Scirea’ abbiamo perso di un soffio una gara che avrebbe potuto essere nostra. Ma niente rimpianti, concentriamoci su quello che si può fare ora". E cioè vincere, prolungando una striscia di vittorie che tutto lo spogliatoio cesenate sta spingendo: "I ragazzi mi ricordano sempre le nove vittore di fila inanellate la scorsa stagione – Vandelli sorride –. A ripeterle non ci penso, ma a dare battaglia partita dopo partita, sì, eccome. Abbiamo tutto quello che ci serve: l’entusiasmo dei giovani che si stanno facendo trovare sempre più pronti e l’impegno dei veterani, tutti, che si stanno dimostrando degli esempi sia in campo che negli spogliatoi".

Luca Ravaglia