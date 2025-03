Cesena 2005, la beffa nel finale. Vince Castelfranco Emilia

Beffa al fotofinish per la Cesena Basket 2005, che nel campionato di Divisione Regionale 1 di basket ha visto sfumare il successo negli ultimi istanti di un combattutissimo match contro Castelfranco Emilia. Gli ospiti hanno infatti espugnato il Palaippo 72-73 (19-14; 36-34; 53-57) portandosi a quota 6 punti in classifica e lasciando la squadra di Vandelli a 2. A decidere tutto è stato il concitatissimo finale, con Cesena che a 9 secondi dal termine e con un punto di vantaggio, ha sbagliato entrambi i liberi del possibile +3. Castelfranco ne ha approfittato grazie al canestro di Tomesani che ha segnato i suoi unici due punti nel momento più importante. Con appena una frazione di secondo da giocare, dopo una serie di timeout, Cesena ha rimesso la palla nella sua metà campo offensiva provando a costruire un tiro della disperazione. Il tiro è arrivato, ma il tentativo di Poggi non è valso l’impresa. Resta il rammarico per una gara giocata con carattere, ma anche talento, quello messo in campo in particolare da Filippo Rossi, protagonista di una serata nella quale ha marcato visita Montaguti, bloccato dall’influenza. L’esterno ha messo a referto 33 punti, caricandosi la squadra sulle spalle e rispondendo colpo su colpo agli avversari. Ora Cesena è dunque ultima a 2 punti insieme ad Anzola e agli stars Bologna, avversari di sabato 21 marzo. Al termine della poule retrocederà soltanto una squadra, dunque il match alle porte è uno di quelli da non sbagliare.