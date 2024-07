Cesena 2005, quattro addii. Ora bisogna correre ai ripari

Inattese novità in casa Cesena Basket 2005, il club che milita nel campionato di Divisione Regionale 1 e che con l’avvio dell’estate sta lavorando al riassetto del roster da affidare a coach Marco Vandelli. La prima defezione è venuta dal centro titolare Alessandro Balestri, già fermo da diversi mesi per problemi alla schiena, che per esigenze personali cercherà una proposta professionale lontano da Cesena condizionando di conseguenza la sua carriera sportiva. Subito dopo è arrivato il saluto di Jacopo Santoro, la giovane guardia cervese che vuole percorrere altre strade, magari a livelli superiori, per mettere alla prova le sue legittime ambizioni sportive. Appena incassati i saluti di Balestri e Santoro, è arrivata la risposta alla proposta di prosecuzione del rapporto di Panzavolta e Piazza, due grandi protagonisti della stagione appena conclusa, che contattati da altre società, avevano chiesto un breve periodo di tempo per riflettere sul da farsi. I due giocatori (il primo di Forlì, l’altro di Castrocaro) hanno comunicato di voler accettare l’offerta pervenuta dal Gaetano Scirea di Bertinoro. I colloqui con gli altri atleti hanno fortunatamente portato alle conferme di Filippo Rossi, Oscar e Ivan Pezzi e al rientro di Amerigo Montalti, che per ora sono gli unici giocatori ufficialmente inseriti nel roster cesenate. Il club biancazzurro è dunque già al lavoro per individuare giovani del vivaio da inserire in organico, ai quali servirà aggiungere nuove pedine.