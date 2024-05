Cesena, addio a Toscano. Idee troppo distanti

La gara finale di domenica 19 contro la Juve Stabia all’Orogel Stadium Manuzzi, che assegnerà la Supercoppa di C, sarà anche l’ultima di Domenico Toscano sulla panchina del Cesena. Con il passare dei giorni si rafforza infatti la certezza che il mister dei 96 punti il prossimo anno non allenerà più il Cavalluccio.

Le parti sono distanti sulla questione contrattuale, Toscano vorrebbe un biennale, il Cesena concederrebbe un anno in più rispetto alla scadenza attuale di giugno 2025, ma solo in caso di salvezza. Non è però probabilmente l’unico motivo. Sul divorzio peserebbe infatti anche la divergenza di idee con Fabio Artico, che ha ricevuto carta bianca dalla proprietà americana, sulla costruzione della squadra che affronterà il prossimo torneo cadetto.

Certezza del divorzio suffragata anche dal fatto che cominciano a circolare i nomi degli allenatori possibili sostituti del tecnico calabrese. Tra questi Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce in serie A in questa stagione fino a marzo quando fu esonerato dalla panchina salentina dopo l’espulsione rimediata per aver colpito un giocatore veronese al termine della sfida casalinga con i gialloblu.

D’ Aversa è stato artefice del doppio salto dalla C alla A del Parma tra il 2016 e il 2018, successivamente ha allenato anche la Sampdoria sempre in A. Altro nome che piace è quello di Fabio Grosso, reduce dall’esperienza in Francia all’Olympique Lione dopo aver allenato in Italia Bari, Verona e Brescia e soprattutto Frosinone con il quale ha conquistato la serie A nel 2023 promozione che gli è valsa la panchina d’argento. Nomi sondati che però hanno un denominatore comune: ingaggi molto alti, come quello, del resto, di Filippo Inzaghi anche lui accostato al Cesena nei giorni scorsi. La pista più credibile rimane comunque quella che porta a Moreno Longo con cui Artico ha già lavorato e conquistato una promozione in B ad Alessandria.

Per quanto riguarda Domenico Toscano le richieste non gli mancano: Catania, Padova e Vicenza su tutte, ricordiamo però che sono squadre impegnate nei playoff e che ovviamente prima di stringere aspetteranno i verdetti del campo.

C’è da scommettere però che appena sarà ufficiale la separazione con il Cavalluccio le pretendenti aumenteranno per un allenatore che in C è diventato una garanzia di campionati di vertice.