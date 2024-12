Cesena Basket 2005 trionfa a Rimini: vittoria con i giovani in Divisione Regionale 1

Il futuro è dei giovani. E magari anche il presente. Ovunque, compresi i campi da basket.

La Cesena Basket 2005 nell’anticipo di venerdì sera sul parquet di Rimini contro Tiberius ha centrato un’importante vittoria (68-73) in occasione della prima giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 1, conquistata pur dovendo continuare a fare i conti coi pesanti problemi di assenze che hanno fin qui caratterizzato la stagione biancazzurra.

In riviera in effetti non erano presenti Dell’Omo (in pratica fin’ora mai entrato in campo a causa di una sfortunata serie di infortuni che si sono accavvallati fin dal precampionato), Rossi, Magnani, Ricci e Filippo Santoro: metà formazione iscritta a referto era così composta da ragazzi dei gruppi under 19 e under 17. Alla resa dei conti però, lo spirito di squadra, emerso soprattutto nella seconda parte di gara, si è rivelato l’arma vincente.

Rimini da parte sua ha invece pagato a caro prezzo la defezione di Gamberini (convocato, ma mai sceso in campo) ma va detto che i suoi giocatori più temuti hanno tutti faticato contro l’ottima difesa proposta da Cesena, arrivata a Rimini determinata a rifarsi della sconfitta maturata all’andata.

La partita. Primo quarto a lunghi tratti di marca cesenate con Rimini che si inceppa dopo il fulmineo 4-0 e subisce un parziale di 12-0 ritrovandosi in un attimo a -10 (6-16) prima di organizzare una reazione più che sostanziosa e chiudere i parziale sul 14-18. Schermaglie tattiche in apertura di secondo quarto con Rimini che prende la testa del match allungando nei secondi finali sul +6 (36-30) approfittando di qualche indecisione degli ospiti. Terzo periodo in grande equilibrio con Santoro e Nocerino (11 punti nel quarto) che si prendono la scena insieme ad Andrea Buo, per arrivare in perfetta parità (52-52) alla soglia dell’ultimo segmento di gara.

Rimini cerca la fuga (58-52) ma è ancora un ottimo Nocerino a ricucire lo strappo. Ivan Pezzi segna il pareggio e Montaguti (eccellente anche in difesa) imbuca la tripla del sorpasso. Nocerino inventa il canestro del +5 e due liberi di Ivan Pezzi (su intenzionale a Calegari) certificano il 68-61 a meno di 3 minuti dal gong finale. Il centro riminese si riscatta con 4 punti in fila ma altri due liberi di Ivan Pezzi spingono Cesena sul +6 (71-65) con 50 secondi da giocare.

Bernabini inventa una tripla impossibile per tenere in vita i suoi e si arriva agli ultimi secondi concitati con Rimini che approfitta dell’errore di Cesena per cercare la tripla del pareggio, ma prima Bernabini, poi Calegari non trovano il jolly e Montaguti può arrotondare il punteggio con i due liberi del 73-68 finale.

Il tabellino della Cesena Basket 2005: Montalti, Santoro Jacopo 11, Montaguti 17, Pezzi Oscar 10, Nocerino 18, Gabellini, Foschi, Torroni, Canali, Sangiorgi 9, Pezzi Ivan 8. All. Vandelli.