Cesena Basket 2005: Vittoria Cruciale in Divisione Regionale 1 contro Casalecchio

Ottima risposta della Cesena Basket 2005 che, con le spalle al muro nel campionato di Divisione Regionale 1, si è ritrovata nel momento decisivo della stagione, conquistando un’ampia, meritata e importantissima vittoria interna (71-51) contro Casalecchio arrivata sabato sera al Palaippo contro la compagine leader del girone nel quale si mette in palio la salvezza. Per la squadra di coach Marco Vandelli è arrivato così il primo successo della seconda fase, che non basterà per archiviare la pratica salvezza, ma che di certo riporta la situazione in un piano ben diverso e corroborante. Prima di tutto perché è ormai chiaro che quando il gruppo viaggia a pieno regime, sono gli avversari a dover temere le conseguenze peggiori. La formula prevede la retrocessione della sola ultima classificata e dunque ora, a tre giornate dal termine e Cesena sempre fanalino di coda, ma a soli due punti di svantaggio dal treno delle tre compagini che la precedono, ha in mano ottime carte da giocarsi.

La partita. La tripla iniziale di Samoggia e i troppi errori di Cesena sembrano il preludio ad una nuova serata di sofferenze, ma da metà primo quarto la musica cambia radicalmente. Tutti iniziano ad aggiustare la mira e poco alla volta sale anche il bottino dei padroni di casa. Montaguti è finalmente recuperato dagli acciacchi fisici e con un perentorio 8-0 nei minuti finali del quarto Cesena allunga fino ad un già robusto + 9. Si riparte subito con un altrettanto lapidario 11-0 (due triple di Montaguti che allunga il divario sul 30-10. La zona 2-3 proposta dai bolognesi nella seconda parte di gara non sortisce gli effetti sperati perché a turno, Montalti, Rossi, Montaguti e Pezzi centrano canestri pesanti dalla distanza che portano il vantaggio fino a 24 punti, prima di alzare il piede dall’acceleratore e lasciare spazio ai giovani della panchina.

Il tabellino: Montalti 6, Rossi 13, Montaguti 20, Ugolini, Pezzi Oscar 15, Ricci 1, Nocerino 6, Bonfim, Foschi, Poggi 3, Pezzi Ivan 7. All: Vandelli.