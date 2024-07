Cesena Di Taranto al timone fino al 2026

Finalmente il Cesena Calcio ha un direttore generale. Figura importante all’interno degli organi direttivi di ogni società di cui sinora però il Cesena aveva fatto a meno, perché i soci americani avevano trovato all’interno dei ranghi sociali due figure che hanno ovviato all’assenza di un ruolo fondamentale in un contesto, la serie C, che richiede una organizzazione interna a volte approssimativa e meno efficiente di quanto richieda la serie B. Fino a ieri tutto poggiava sulle spalle di Fabio Artico per la componente sportiva e annessi e su quelle di Marco Valentini per l’amministrazione, su direttive che giungevano da oltre oceano.

In serie B non si può più confidare sulla buona volontà e lo spirito di sacrificio di alcuni elementi e quindi arriva Corrado Di Taranto che sarà il direttore generale del Cavalluccio con contratto fino al 30 giugno 2026.

Il nuovo dirigente del Cesena sarà presentato oggi in conferenza stampa alle 12 presso la sala stampa del Manuzzi.

Chi è Di Taranto? Ha un curriculum di tutto rispetto, a dimostrazione che poi le cose in casa Cesena tardano un po’, ma quando sono fatte si cerca di farle bene. Quindi non è stato preso il primo profilo che capitava ma un professionista che sa il fatto suo, con esperienze importanti in particolare sul campo che sarà chiamato a coordinare, quello della gestione dei mille aspetti che compongono la vita di una società di calcio fra le prime quaranta a livello nazionale. Di Taranto ha appena terminato la sua avventura alla Spal di cui era direttore generale e quindi può mettersi a capo del team di gestione del Cesena.

Stringato il comunicato della società ferrarese: "Spal comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il direttore generale Corrado Di Taranto. Nel ringraziarlo per il lavoro svolto, il club gli porge i migliori auguri per il suo futuro professionale".

E’ immediatamente seguito il comunicato del Cesena per un ideale scambio di testimone.

"Il Cesena Fc comunica di aver affidato l’incarico di direttore generale a Corrado Di Taranto. Il nuovo dirigente bianconero ha siglato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2026".

Laureato in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale, ha ricoperto l’incarico di segretario generale del Chievo Verona dal 1999 al 2007 per poi trasferirsi al Parma come direttore operativo per otto stagioni. Nel 2015 è ad del Bottagisio Sport Center, centro di eccellenza per lo sport giovanile, dal 2020 diventa dg del Chievo Verona. Durante la stagione 2022/23 è dg al Trento e durante la scorsa stagione ha ricoperto lo stesso ruolo alla Spal. Esperienze importanti e formative che Di Taranto metterà al servizio della riorganizzazione del Cesena in vista dell’impegnativo campionato di serie B.