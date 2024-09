Cesena e Bcc Romagnolo avanti insieme

Volley Club Cesena e Bcc Romagnolo hanno rinnovato il loro rapporto di collaborazione ormai pluriennale: per la stagione 2024-25, l’istituto di credito locale sarà infatti lo sponsor principale del settore giovanile bianconero, una miniera d’oro che conta circa mille atlete e atleti divisisi in 56 squadre, guidate da 41 allenatori sotto la supervisione di 20 dirigenti: un universo radicato in maniera talmente capillare che, secondo le parole del presidente del club Maurizio Morganti: "Non c’è un solo quartiere cittadino nel quale non ci sia una palestra alla quale facciano riferimento le nostre squadre: utilizziamo 15 strutture nelle quali garantiamo oltre 7.500 ore di corsi. Un valore aggiunto cruciale per tante famiglie, tanto più di questi tempi, visto il ruolo dello sport nella crescita delle nuove generazioni". Sull’argomento è entrato nel merito il direttore tecnico Pietro Mazzi, che ha parlato del tipo di approccio scelto dal club coi suoi tesserati: " Lo sport è come la vita: ci sono obiettivi condivisi da raggiungere, attraverso intensità e impegno e soprattutto ci si trova quotidianamente davanti a problemi e imprevisti che non devono essere un ostacolo verso il raggiungimento dei grandi obiettivi. Il ruolo dell’allenatore è cruciale".

Su questo aspetto il Volley Club è pronto ad andare anche oltre, istituendo una figura, che sarà impersonata da Vittorio Valletta, deputata a relazionarsi con atlete, atleti e famiglie nell’ottica di affrontare e gestire nel migliore dei modi eventuali criticità legate al bullismo o ai problemi tipici della maturazione delle nuove generazioni. "Iniziamo ora in maniera ufficiale – ha commentato Valletta – ma già da tempo queste tematiche facevano parte del nostro statuto. E’ importante seguire i nostri ragazzi nelle fasi più critiche dell’adolescenza, che possono nascondersi nello spogliatoio come fuori dalla palestra". Il club, riconosciuto primo in Italia dalla Federvolley per la qualità dei progetti di collaborazione con le scuole e la promozione sportiva, continua dunque a contare sull’appoggio di Bcc Romagnolo, istituto bancario da oltre 120 anni fortemente radicato sul territorio, che conta 33.000 clienti, 7.700 soci, 185 dipendenti e 21 filiali.

"Rappresentiamo un valore aggiunto per la comunità – ha commentato il presidente Roberto Romagnoli – alla quale ogni anno dedichiamo crescenti risorse e investimenti, nell’ottica di accompagnare la crescita del territorio. L’ambito sportivo è uno dei settori ai quali guardiamo con interesse, in particolare nell’ottica dei settori giovanili, per l’importanza che giocano nella formazione delle donne e degli uomini di domani". Bcc Romagnolo metterà così il suo nome sulle maglie delle 56 squadre del vivaio, oltre che sulle divise delle due formazioni di serie D femminile e maschile, che completano l’ossatura del club, al cui vertice c’è la squadra femminile che milita in B1. Presente anche l’assessora alle politiche giovanili Giorgia Macrelli.

Luca Ravaglia