Cesena e Ciofi insieme fino al 2028. E’ già una bandiera bianconera

Sempre più raro, nel calcio moderno, trovare le vere bandiere, ma con il rinnovo per altre due stagioni di Andrea Ciofi il Cesena sembra avere tutte le intenzioni di coltivarne una. Il difensore, nato a Marino (Roma) il 28 giugno del 1999, ma ormai romagnolo di adozione, ieri ha infatti firmato il prolungamento del contratto con il club bianconero fino a giugno 2028, atto finale di una trattativa già apparecchiata nelle settimane scorse. Nella nota ufficiale della società si legge: "Arrivato in Romagna nel gennaio 2018 per unirsi alla formazione Primavera, dalla stagione seguente il difensore classe 1999 inizia la sua avventura con la prima squadra bianconera, contribuendo in modo decisivo al ritorno del Cavalluccio tra i professionisti".

Tra i protagonisti, infatti, della vittoria del campionato di Serie C 2023/2024, nella presente stagione sportiva, Andrea Ciofi ha superato il traguardo delle 200 apparizioni con la maglia del Cesena Fc ed oggi, con le sue 219 partite disputate in bianconero, è il dodicesimo calciatore con più presenze di sempre nella storia del club. Ciofi ha vissuto sin dagli albori la rinascita del Cavalluccio dopo il fallimento dell’estate 2018. Le prime partite con la casacca della Primavera allenata da Claudio Rivalta, poi l’esordio, a diciannove anni, in prima squadra ad Avezzano il 16 settembre 2018, prima gara del campionato di serie D vinta 2-1 con i gol di Ricciardo e Tortori. Trentaquattro presenze e due reti in quella cavalcata terminata con il primo posto e la promozione in C.

L’esordio tra i professionisti la stagione successiva nella gara vinta l’8 settembre 2019 a Verona contro la Virtus, 2-0 doppietta di Butic, primo gettone dei 17 totali di quel campionato. Il 28 aprile 2024 ha invece esultato insieme a tutti i compagni per il ritorno del Cesena in B e ad agosto, in casa contro la Carrarese, è arrivato anche l’esordio in cadetteria.

Con le 20 partite giocate quest’anno sono quindi saliti a 219 i gettoni collezionati con il Cavalluccio nel petto e mancano ancora 27 gare disputate per rientrare nei primi dieci bianconeri più presenti di sempre superando così Roberto Biserni (225) e Agatino Cuttone (242). Con questo rinnovo però l’asticella può essere spostata ancora più in alto, per arrivare al podio basta scavalcare le 293 partite di Gianluca Leoni e chissà magari andare ad insidiare i record di due mostri sacri come Adriano Piraccini (416) e Giampiero Ceccarelli (560). Se si parla poi di desideri da realizzare, dopo aver esultato sotto la curva Mare per la promozione in C e poi ancora per quella in B, non è difficile immaginare quale sia il prossimo sogno nel cassetto di Andrea Ciofi.

Andrea Baraghini