Cesena, ecco chi ti aspetta. Due sfide per la gloria

A una giornata dal termine e con la possibilità di uguagliare ma non superare il record di punti assoluto della C del Catanzaro di un anno fa (96), il Cesena è comunque nettamente la miglior squadra di questa stagione in tutta la Lega Pro e proverà a confermarlo puntando alla Supercoppa di Serie C il cui calendario del triangolare tra le promosse Mantova, Cesena e Juve Stabia verrà sorteggiato lunedì prossimo.

Per ogni squadra una gara in casa e un’altra fuori, giornate del torneo il 5, 12 e 19 maggio. Il Cesena è stata la formazione matematicamente in B a 4 giornate dal termine, Mantova e Juve Stabia a tre giornate: poi numeri superiori a tutti, maggior punteggio 93, 29 gare vinte, 6 pareggiate e 2 perse (a Olbia e Carrara), miglior attacco di tutti i gironi 78 reti e miglior difesa 19, +19 rispetto alla Torres seconda classificata. Nel girone A invece il Mantova ha vinto con 79 punti rallentando a obiettivo raggiunto, + 5 rispetto al Padova, 24 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte, 71 reti realizzate e 30 incassate. Nel girone C dieci punti separano la Juve Stabia (79) dall’Avellino, 21 i successi, 13 i pareggi e 3 le sconfitte, 54 reti segnate e 22 subite.

Se alla vigilia del torneo il Cesena era tra le favorite alla promozione diretta insieme a Spal, Entella, Perugia e Pescara in un girone molto equilibrato, negli altri due raggruppamenti si sono imposte autentiche sorprese come il Mantova retrocesso in D e ripescato (che ha fatto meglio di avversari quotatissimi come Padova, Vicenza e Triestina) e la Juve Stabia che puntava alla salvezza invece ha riabbracciato la B lasciando a bocca amara big come Avellino, Benevento, Crotone e Foggia.

In generale la Supercoppa di Lega Prima divisione è stata istituita nella stagione ’99-2000 per poi diventare Supercoppa Lega Pro tra le vincenti dei tre gironi dal 2014-15. Questo l’albo d’oro: Catanzaro (2022-23), Modena (2021-22), Ternana (2020-21), edizione non assegnata, Pordenone (2018-19), Padova (2017-18), Foggia (2016-17), Spal (2015-16), Novara (2014-15).