Cesena scende in campo per difendere il titolo

Appuntamento importante nel mondo del sitting volley: oggi e domani la Casa del Volley di Rimini sarà il teatro che accoglierà la Coppa Italia Femminile, un evento che celebra sport, inclusione e agonismo.

La Cedacri Giocoparma- Volley Club Cesena, campione in carica, scenderà in campo per difendere il titolo. Per l’occasione in prima linea aci saranno anche le cesenati Roberta Pedrelli, già protagonista delle imprese della Nazionale, e Giulia Farnedi.

In semifinale la formazione nata dal sodalizio emiliano-romagnolo se la vedrà con Sport Academy 360 di Roma (inizio del match oggi alle 16); a seguire ci sarà l’altra semifinale che vedrà opposte Dream Volley Pisa e Santi Ortopedie Nola. Le vincitrici si giocheranno la finalissima domani mattina a partire dalle 10. L’ingresso all’impianto di via Bidente a Rimini è libero.

Per assistere alla fase finale della Coppa Italia è atteso il pubblico delle grandi occasioni perché lo spettacolo del sitting volley è un’emozione travolgente che sta conquistando sempre più interesse: i tifosi e appassionati delle schiacciate sotto rete potranno per di più vedere in campo atlete azzurre, nove delle quali sono state impegnate ai Giochi Paralimpici di Parigi.

"Siamo orgogliosi – dichiara il presidente del Volley Club Cesena Maurizio Morganti – di vedere le nostre atlete protagoniste in una competizione così prestigiosa. L’accordo stretto con Parma ha permesso di valorizzare ulteriormente il talento delle nostre giocatrici, dando loro l’opportunità di crescere e competere ai massimi livelli nazionali. Il sitting volley è un esempio straordinario di inclusione e determinazione e il fatto che Rimini ospiti questo evento rappresenta un’ulteriore spinta alla diffusione di questa disciplina nel nostro territorio".