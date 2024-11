Cesena, ’tesoretto’ in prestito. David convocato anche in nazionale

Un quarto o poco più di stagione ormai bruciata, tempo di primi bilanci anche per i bianconeri in prestito, chi per scelta tecnica e chi a farsi le ossa, in altri lidi. Osservati speciali i due giovani Antonio David e Alessandro Giovannini, il primo in forza al Gubbio, il secondo in prestito al Pineto sempre nel girone B della serie C. Per David finora esperienza positiva: impiegato come esterno mancino nel 3-5-2 disegnato da Mister Taurino, 12 presenze quasi sempre da titolare per lui. Rendimento sempre da sufficienza piena tanto che si è guadagnato anche la convocazione, avendo il doppio passaporto italiano e rumeno, nella nazionale under 20 della Romania. Non altrettanto bene invece Alessandro Giovannini, che per adesso è stato utilizzato con il contagocce – tre gettoni con un totale di 17 minuti giocati – dal mister degli abruzzesi Ivan Tisci, anche perché chiuso, nel suo ruolo di trequartista mancino da Bruzzaniti, il miglior elemento della rosa biancazzurra, nonché capocannoniere della squadra con 6 reti. Non rientravano nei piani societari i due senior Roberto Ogunseye e Luigi Silvestri partiti a fine mercato con la formula del titolo temporaneo. Il primo sta vivendo un campionato tra alti e bassi in quel di Arezzo, l’ex anche di Modena e Cittadella ha collezionato finora 13 presenze e 4 gol. L’apice lo ha toccato nella trasferta di Sassari dove è stato protagonista segnando la doppietta che ha steso la Torres, il fondo domenica scorsa quando non è stato schierato titolare, è entrato a partita in corso, nella gara pareggiata in casa contro il Milan Futuro. In Toscana si aspettavano qualcosa di più da un giocatore con il suo curriculum, anche se c’è il suo zampino nel quinto posto in classifica della squadra allenata da Emanuele Troise. Arrivato a Trapani a fine agosto dopo il lungo tira e molla estivo con la dirigenza bianconera, Luigi Silvestri è diventato subito una colonna della squadra siciliana, che però non sta rispettando le previsioni della vigilia ed è attualmente ottava. Silvestri ha saltato solo la prima contro il Picerno e la penultima contro la Cavese per squalifica, per il resto undici presenze, sempre titolare e mai sostituito a cui ha aggiunto tre gol e un assist.

Sta giocando bene le sue carte in C, questa volta nel girone A, anche l’ex primavera Diego Rossi, difensore classe 2005 in forza all’Arzignano. Per lui 7 presenze e due assist nelle file della squadra veneta che viaggia però ai margini della zona playout. Dieci presenze ma nessuna rete per l’attaccante classe 2005 Nicolò Amadori in prestito in D all’Ancona, meglio invece il classe 2006 Giovanni Brighi che come difensore ha collezionato 9 presenze e due reti con la maglia del Corticella sempre in D. Gli altri giovani ceduti a titolo temporaneo in D sono gli attaccanti – tutti classe 2006 – Andrea Maroncelli (Forsempronese), Omar Gningue (Sammaurese) e Michael Maltoni (Rimini Under 19).

Andrea Baraghini