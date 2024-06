Cesena, via alla campagna abbonamenti. Prezzi ritoccati in B, obiettivo 8mila tessere

Il tifo è una questione di fede. Laica, ovviamente, ma basata comunque su un fortissimo senso di fiducia. Quello che il Cesena Fc chiede ai suo tifosi, lanciando la campagna abbonamenti che prenderà ufficialmente il via questa mattina, forse un po’ "al buio" per ciò che riguarda la formazione della squadra che la prossima stagione dovrà affrontare la cadetteria. Non è un giudizio, è un dato di fatto. Non necessariamente negativo, visto che sull’altro lato della medaglia c’è un popolo, quello bianconero, che sta continuando a dimostrarsi il valore aggiunto del club, capace di sostenere il Cavalluccio sempre e comunque. Si parte da una campagna accattivante (realizzata in collaborazione con Netrising) che punta a coinvolgere tutta la Romagna (punzecchiando magari i vicini di casa che si affacciano sulla riviera…) e che vede protagonisti uno storico tifoso (Paride Perticari), che veste i panni del nonno che impartisce ‘lezioni’ al nipotino, un bagnino di Cesenatico (Bagno Adriatico 62), una piadaiola e una coppia di fidanzati. "Quando gioca il Cesena, gioca tutta la Romagna" recita lo slogan, accompagnato da un inequivocabile "#Preparati". Ad aprire la conferenza stampa è stata la responsabile marketing Claudia Gatti che ha letto un messaggio del presidente John Aiello: "Celebriamo il ritorno in B con entusiasmo e passione, saremo pronti per la nuova stagione. Grazie a tutti i nostri incredibili tifosi che rendono Cesena una delle piazze più importanti della serie B. Dai Burdel!". L’intento è in particolare quello di strizzare l’occhio alle famiglie, ai bambini e alle donne. Con in più un ‘tocco’ statunitense, garantendo speciali esperienze pre gara da organizzare in luoghi definiti, a partire dalla club house dietro al settore distinti. "E’ incontestabile – ha affermato Gatti – che la nostra squadra sia un punto di riferimento per tutto il territorio. Lo si vede a ogni partita e lo dimostrano tanti aspetti. E’ qui, da noi, che alla fine la squadra corre sotto la curva a cantare Romagna Mia. Abbiamo uno stadio meraviglioso e giocheremo in serie B. Lo spettacolo sarà assicurato. Chi vorrà godersi del buon calcio è qui che deve venire. Per questo abbiamo preparato una campagna pubblicitaria che diffonderemo (oltre che sui social) tramite cartellonistica a Cesena e nei territori limitrofi, arrivando fino a Forlì e alla riviera riminese". L’obiettivo è raggiungere gli 8.000 abbonamenti, superando dunque i 6.535 della scorsa stagione. Pur senza rinunciare al sogno di Aiello di arrivare a 10.000. I costi sono aumentati di circa il 20% rispetto a quelli dello scorso campionato in serie C, ma in alcuni casi, a partire dalle opzioni che riguardano i giovannismi, ci saranno proposte più convenienti. Mediamente, l’acquisto dell’abbonamento, garantirà un risparmio di oltre il 40% rispetto alla somma dei singoli acquisti.

Luca Ravaglia