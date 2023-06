Cesenaticense truffato da un taxista

Un uomo a Cesenatico lamenta di essere stato truffato da un taxista. Stefano Bianchini sulla pagina Facebook di ’Sei di Cesenatico’, racconta: "Venerdì io e tre amici abbiamo preso un taxi da Milano Marittima a Cesenatico, ma a destinazione dopo aver pagato il taxista, siamo stati affiancati da un altro taxista che, in modo minaccioso, ha preteso il pagamento della tratta perché aveva ricevuto lui la chiamata. Stavo chiamando la polizia ma uno degli amici, per non aver problemi, ha pagato 40 euro anche all’altro taxista".