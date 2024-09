Cesenatico a tutto sport. Festa con 27 società

Nel centro di Cesenatico, sabato, si terrà l’edizione 2024 della Festa dello Sport. L’appuntamento è sul porto canale, in piazza Pisacane e in piazza Ciceruacchio, dove le associazioni sportive del territorio faranno dimostrazioni pratiche gratuite delle varie discipline, per farle conoscere a grandi e piccini. La manifestazione, organizzata dall’assessorato allo Sport del Comune di Cesenatico, coinvolge 27 società sportive, ognuna delle quali allestirà un proprio stand. È un’occasione unica per conoscere le varie attività sportive direttamente sul campo. Per bambini e ragazzi ci sarà la ’Caccia allo Sport’, dove ogni partecipante potrà ritirare un "passaporto", che avrà da un lato una mappa con l’indicazione dei punti in cui trovare gli stand delle società e dall’altro uno spazio in cui far apporre, dopo aver provato la disciplina, un timbro o una firma a cura della società sportiva.

I bambini che collezioneranno un certo numero di timbri riceveranno l’esclusivo gadget realizzato appositamente dal Comune. Al termine, fra tutti i partecipanti, verranno estratti 4 buoni del valore di 150 euro da utilizzare per la pratica di una disciplina sportiva da scegliere fra quelle presenti alla manifestazione.

L’evento è naturalmente aperto anche agli adulti, che potranno provare tutti gli sport che si praticano a Cesenatico. La manifestazione inizierà alle 14.30 e si concluderà alle 18.15, quando saranno estratti i vincitori dei premi. Oltre alle prove sportive e alla Caccia allo Sport non mancheranno momenti di intrattenimento musicale con dj set in piazza Ciceruacchio. La partecipazione alle attività è gratuita e aperta a tutti.

Il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore allo sport Gaia Morara, puntano molto su questo evento. "Con questo appuntamento – spiegano – mettiamo lo sport al centro di Cesenatico e non solo simbolicamente. La festa permette alle nostre realtà cittadine di presentarsi a tutti e siamo felici che bambini, ragazzi e famiglie di Cesenatico possano passare insieme un splendida giornata di sport all’aria aperta. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a dare la giusta visibilità a tutte le associazioni sportive passando dagli sport più convenzionali agli altri meno conosciuti. Parliamo di realtà che rappresentano un presidio educativo e di crescita importante per i nostri cittadini".

In caso di condizioni meteo avverse la festa sarà rinviata a sabato 5 ottobre.

Giacomo Mascellani