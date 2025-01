Cesenatico, controlli sul territorio in divisa e in abiti civili

In riviera proseguono le attività della Polizia locale di Cesenatico, che sta effettuando dei controlli sul territorio per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti.

Dopo la denuncia dello spacciatore 26enne residente a Cervia della scorsa settimana, gli agenti continuano ad organizzare posti di controllo e a lavorare con pattuglie in divisa e personale in abiti civili, in quanto purtroppo sono molti i giovani della zona che fanno uso di droghe.

Un altro fronte su cui è impegnata la Polizia locale è quello del controllo delle strade, per prevenire incidenti e anche per prevenire i furti. La presenza sul territorio delle forze dell’ordine è infatti sempre in testa alle richieste dei cittadini in tema di sicurezza.

g.m.