Cesenatico, le poesie di Imperatori

A Cesenatico prosegue la rassegna di incontri culturali che si tengono il lunedì. Il prossimo appuntamento è domani, lunedì 27 gennaio, alle 21, al Noi Lounge Music Club di Cesenatico, dove sarà ospite la poetessa Chiara Imperatori, per un evento organizzato in collaborazione con la libreria Katie King.

È l’occasione per conoscere un’autrice profonda e sensibile, i cui testi sono ispirati all’amore, inteso come sentimento che le stringe il petto, le fa venire un nodo alla gola e desidera condividerlo con il mondo, in quella che è un’esigenza fisica e spirituale, una passione e una vocazione. Chiara Imperatori, il cui ultimo libro si intitola "Fra(m)menti", è una donna che nutre una grande passione per la lettura, grazie alla quale ha iniziato a scrivere, considerando la poesia come "l’anima che canta e la voce del cuore."

La partecipazione all’incontro è gratuita e aperta a tutti. Le persone interessate possono avere informazioni telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale situato in viale Roma angolo lungomare Carducci nel centro di Cesenatico.

Anche nelle successive settimane sono in calendario incontri che si terranno sempre il lunedì sera a partecipazione gratuita e saranno l’occasione per affrontare degli argomenti solitamente poco trattati nelle rassegne che si svolgono nei locali pubblici.

