Chef di quartiere, vincono Giacobbi e Lorenzini

I tortelloni di pesce di Roberta Giacobbi e i cantucci di Gabriella Lorenzini hanno vinto la gara "Chef di quartiere" promossa dalla Consulta del quartiere Rio Salto, per l’ottava edizione di Expo di quartiere, svoltosi al parco Nenni a Savignano. Ben 26 i gareggianti, di cui 13 per la categoria "miglior chef" e 13 per la categoria "miglior pasticcere", provenienti non solo da Savignano ma anche dalle zone circostanti. La giuria formata da Assunta Ciaravolo, presidente del quartiere Rio Salto-Castelvecchio, Nicola Dellapasqua, sindaco di Savignano, Roberta Armuzzi, assessora alle Consulte di quartiere, Fabio Acciarri, chef e gestore dell’Hotel Eritrea di Cesenatico, Roberto Pesaresi, gestore della gelateria Sweet Line di Savignano, Natascia Soldati, nutrizionista e pasticcera amatoriale, concorrente della nona edizione di Bake Off Italia. La classifica "miglior chef" ha visto al secondo Martina Petrilli con focacce miste, al terzo Maria Avarello con arancini. Seconda "miglior pasticcera" Chiara Avarello con tiramisù leggero, e terzo Alberto Bassi con una torta mascarpone e radicchio. Hanno detto il sindaco Nicola Dellapasqua e l’assessora alle consulte di quartiere Roberta Armuzzi: "L’Expo di quartiere si conferma un momento di partecipazione e socialità importante e molto apprezzato, ne è dimostrazione la grande partecipazione, sia da parte dei concorrenti che del pubblico".

Ermanno Pasolini