Chi resta e chi va. De Rose vuole seguire Toscano

Si riparte dal blocco della squadra che ha dominato la C. Quasi tutti i bianconeri sono sotto contratto tranne Pierozzi rientrato alla Fiorentina e Coccolo svincolato. Dovrebbero essere in partenza Klinsmann (2026), Lewis (2025 rientrato dal Pontedera), Piacentini (2026), Varone (2025), Chiarello (2025), Nannelli (2025), Ogunseye (2025), il rientrante Udoh (2025). Un lavoro di sfoltimento non facile per il ds Fabio Artico. Difficile la permanenza a Cesena di due protagonisti della promozione: il regista De Rose (37 anni, scadenza 2025) che potrebbe seguire Toscano a Catania ma l’ingaggio viene considerato alto dal club siciliano. In partenza pure il bomber Corazza (un altro anno di contratto), dopo una buona stagione (12 reti) ha mercato. Mignani dovrà valutare Saber (2025) che può proporsi sia come regista basso che trequartista. In porta il titolare dovrebbe essere Pisseri (2025) con Siano di rincalzo (2026). In difesa serviranno nuovi innesti di fisicità ed esperienza su una base che può già contare su Prestia (2026), Ciofi (2025), Pieraccini (2026). In bilico invece la permanenza di Silvestri che comunque ha il contratto fino al 2026. Sulle fasce conferme in vista per Adamo (2025) e Donnarumma (2025). A centrocampo Francesconi (2026) e Berti (2026) dovrebbero essere pedine importanti. In prestito verranno ceduti David (2026) e Giovannini (2027). In attacco tanto dipenderà da Cristian Shpendi (2026); se dovesse arrivare un’offerta sui 4 milioni partirà ma cercando di averlo in prestito per una stagione. Kargbo (2026) invece dovrebbe continuare in bianconero.