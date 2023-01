Ciaspolate al monte Fumaiolo

Giornata di escursioni a piedi con Fumaiolo Sentieri di Balze di Verghereto. Questa mattina prenderà il via il percorso ad anello di 8,5 con le ciaspole per neve sul monte Fumaiolo. La partenza è fissata al valico, alle 9 con rientro alle auto alle 13,30. Altra proposta, oggi pomeriggio con l’escursione ad anello di 9 km con le ciaspole sul monte Fumaiolo, tra il giorno e la notte dal valico fino alla Ripa della Moia. Quindi sosta al Rifugio Giuseppe aperto in esclusiva per il gruppo, con apericena per tornare poi nel bosco, illuminando il suggestivo percorso con le torce. Partenza alle 14,30 al valico del Fumaiolo, rientro alle auto alle 20 circa. Costo 16 euro con possibilità di noleggio ciaspole a 10 euro a persona e 10 euro per l’apericena. Per info: Gianluca Corbelli, con messaggio whatsapp al numero 3286762799 o Fb [email protected]

gi.mo.