Cinquantenne fuori dalla scuola, i genitori lanciano l’allarme

A Cesenatico c’è preoccupazione per la presenza di un uomo che in diverse giornate si è fermato davanti alla scuola elementare di via Caboto, nella zona Ponente, dove ha fissato i bambini. A segnalarlo sono state alcune mamme e papà, oltre ad uno dei pensionati volontari che prestano servizio all’entrata e all’uscita degli studenti. Del caso se ne stanno occupando la Polizia locale e i carabinieri della Compagnia di Cesenatico, che hanno effettuato degli appositi controlli, anche impiegando agenti con abiti civili, identificando l’uomo. Stando ad alcune indiscrezioni si tratterebbe di un cinquantenne ufficialmente residente a Bologna, ma di fatto domiciliato da tempo in un hotel residence a Cesenatico. Dalle prime informazioni dovrebbe essere la stessa persona che in precedenza era stata allontanata dal Palazzo del turismo in viale Roma, dove chiedeva informazioni con una certa insistenza e mostrava un atteggiamento ossessivo compulsivo, ed è stato notato anche recentemente durante la presentazione di un libro alla Galleria comunale, dove è intervenuto pronunciando frasi deliranti e senza senso. Si tratterebbe in sostanza di una persona con problemi personali, ma non di un molestatore o di un violento e nemmeno di una persona con intenti sotto il profilo sessuale. Sta di fatto che i genitori dei bambini sono comunque preoccupati e lo hanno manifestato pubblicamente segnalando l’accaduto. Anche la direzione scolastica si è mossa, inviando una mail alle forze dell’ordine, che stanno seguendo il caso. Non essendoci per fortuna episodi di violenza, ancora non è stato preso alcun provvedimento nei confronti del cinquantenne, anche in virtù del fatto che non ha precedenti penali.

g. m.