Cinque Stelle, gli emendamenti: "Insonorizzare nelle scuole le mense e le palestre"

Sono due gli emendamenti al bilancio preventivo 2025 che verrà approvato nella seduta consiliare del 23 dicembre presentati dal Movimento Cinque Stelle, che fa parte della coalizione di giunta.

"La premessa - tiene a sottolineare il consigliere Vittorio Valletta – è che tutte le riunioni di giunta sono state partecipate e tutti hanno avuto voce in capitolo, il pallino non l’ha tenuto solo il Pd. L’assessore al bilancio Acerbi ha comunicato nello stesso modo nelle riunioni di giunta e nella seduta consiliare e questo la dice lunga sulla serietà dell’approccio. Come Cinque Stelle abbiamo caldeggiato di utilizzare un comunicazione che, in aderenza alla realtà, metta in luce come con questo bilancio non ci si trova di fronte a incrementi dei costi delle tariffe, bensì a riduzione degli sconti precedentemente praticati".

"Per quel che concerne i nostri emendamenti – informa il consigliere comunale Valletta – ne abbiamo presentati due. Il primo riguarda l’avvio del piano del verde per regolamentare il verde pubblico grazie all’apporto di professionisti. La questione è stata affrontata anche in una recente mozione. Abbiamo identificato un importo di 40 mila euro".

"Il secondo emendamento – aggiunge Valletta – si concentra sulla manutenzione delle scuole pubbliche primarie per qual che concerne la insonorizzazione acustica da condurre nelle palestre e nelle mense, perché quando gli scolari rientrano in classe avvertono problemi. La nostra sollecitazione è di seguire l’esempio realizzato alla scuola Salvo d’Acquisto al Fiorenzuola, all’avanguardia nell’insonorizzazione dei locali".