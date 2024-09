Circolo Chakra,. Hatha Yoga in spiaggia

Il circolo Chakra a Cesenatico ha concluso il ciclo di incontri gratuiti per le pratiche di Hatha Yoga organizzati durante l’estate al Parco di Levante e in spiaggia. Oggi, mercoledì, su richiesta degli stessi appassionati, dalle 18.30 alle 19.30, in via del tutto eccezionale si terrà l’ultimo incontro gratuito nella spiaggia prospiciente la colonia Agip. L’iniziativa è patrocinata dal comune di Cesenatico e dalla provincia Forlì-Cesena. Nelle settimane successive il circolo Chakra organizzerà altre iniziative in altre sedi. Le persone interessate possono ottenere ulteriori informazioni telefonando al 339-2322109.