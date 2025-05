La Bcc chiude in crescita: utile netto di due milioni di euro

Domenica 11 maggio, assemblea straordinaria e l’assemblea ordinaria dei soci della Banca di Credito Cooperativo di Sarsina presso il teatro Silvio Pellico della città Plautina. L’assemblea straordinaria riguarderà alcune modifiche allo statuto al fine di recepire disposizioni regolamentari sopravvenute, mentre l’assemblea ordinaria vedrà l’approvazione del bilancio 2024 ed il rinnovo delle cariche sociali. Dopo la messa in Concattedrale alle 8.30 in memoria dei soci defunti, avrà luogo l’assemblea alle 9.30 e, a seguire, il pranzo sociale.

I dati salienti del bilancio consuntivo 2024 – si è concluso positivamente, con un utile netto di 2,088 milioni di euro, in crescita rispetto al 2023, che andrà a rafforzare ulteriormente anche il patrimonio – vengono anticipati dal presidente Mauro Fabbretti (nella foto): "In base alla rivista BancaFinanza, la Bcc di Sarsina rientra per solidità tra le prime dieci banche nazionali minori; i due indicatori tier one ratio e total capital ratio hanno infatti un indice del 43,4 %, ben oltre quattro volte superiore rispetto al minimo richiesto".

La raccolta totale è cresciuta del 9% portandosi a 219 milioni di euro; gli impieghi si sono attestati a 90 milioni di euro e la base sociale si è portata a quota 1.105 soci. Le sofferenze lorde rappresentano l’ 1,3% degli impieghi, con una copertura del 95%, che porta le sofferenze nette allo 0,5% dei crediti netti verso clientela. La banca conferma inoltre ampi indici di liquidità e un’elevata solidità patrimoniale che contribuiranno a migliorare anche il sostegno alle comunità locali.

"Nel 2024 – aggiunge il presidente della Bcc di Sarsina – è proseguito l’impegno in favore delle iniziative di associazioni sociali, culturali e sportive, delle scuole, delle parrocchie e delle istituzioni delle nostre comunità e per le necessità delle comunità nel periodo post alluvione. Ringrazio i membri del CdA, del collegio sindacale, al direttore, i dipendenti e collaboratori per il loro prezioso contributo".

Edoardo Turci