Circonvallazione di Calabrina, incontro in quartiere col sindaco

Sabato dalle 9 alle 12 il sindaco Enzo Lattuca, l’assessore ai Lavori pubblici e alla Mobilità Christian Castorri e il presidente del quartiere Cervese Nord Sanzio Bissoni, alla sede del quartiere in via Fratelli Latini incontreranno i cittadini che intendono saperne di più sul progetto preliminare relativo alla realizzazione della circonvallazione di Calabrina, finanziata dalla Regione Emilia-Romagna.

Questo ulteriore appuntamento fa seguito alla presentazione pubblica del progetto svoltasi il 18 marzo nella sala parrocchiale di Calabrina, e anticipa la fase dedicata alla raccolta delle osservazioni da parte dei cittadini. Non è necessaria la prenotazione: l’accesso sarà regolato in base all’ordine di arrivo.

Gli amministratori si concentreranno su tutti gli aspetti che verranno loro sottoposti dai cittadini interessati e potranno dettagliare le diverse fasi dell’iter che ha visto nell’autunno 2024 una tappa decisiva riguardante l’approvazione, da parte della Giunta regionale, della graduatoria e l’attribuzione delle relative risorse, conseguente all’avviso per manifestazioni di interesse per il finanziamento di interventi di viabilità provinciale e per infrastrutture di trasporto.

Tra le opere finanziate, con risorse pari a 12 milioni di euro, è inclusa anche la circonvallazione di Calabrina e Villa Calabra (variante alla SP7 Cervese tra il casello autostradale A14 “Cesena” e l’abitato di Calabrina). Il progetto, proposto attraverso la collaborazione tra la Provincia di Forlì-Cesena e il Comune di Cesena, ha un importo complessivo di 15,8 milioni di euro, di cui 3,8 milioni di cofinanziamento (1,9 milioni da parte, rispettivamente, della Provincia di Forlì-Cesena e del Comune di Cesena).