Cesena e Cesenatico blindate per la notte più lunga: in piazza 50 uomini in divisa

Cesena, 31 dicembre 2024 – Scatta l’operazione sicurezza a Cesena e Cesenatico dove si materializzano barriere antisfondamento contro gli attentati terroristici e per la nottata di Capodanno scenderanno in piazza cinquanta uomini in divisa (trenta a Cesena e venti a Cesenatico) che intensificheranno i controlli nelle aree della movida. Un piano di interventi, quello studiato dalle forze dell’ordine, che prevede di attenzionare particolarmente i luoghi pubblici dove sono previste manifestazioni aggregative nonché gli esercizi pubblici dove si svolgeranno eventi con un numero rilevante di persone.

“È stato disposto che vengano fatti servizi di sicurezza pubblica aggiuntiva su Cesena dalle 22 alle 4 del mattino e su Cesenatico dalle 21 alle 3, con una dozzina di agenti in più in ogni città, rispetto alle normali pattuglie, tra poliziotti, carabinieri e agenti della polizia locale. Inoltre ci saranno una decina di operatori messi a disposizione dall’organizzazione – dice il questore Claudio Mastromattei –. Sono stati installati anche dei new jersey in calcestruzzo per impedire eventuali attentati terroristici e ci saranno anche delle ambulanze pronte a intervenire in caso di incidenti. Ci sarà poi un sistema di verifica degli accessi, anche se l’entrata agli eventi è libera”. La piazza del Popolo di Cesena potrà infatti ospitare un massimo di 1.500 persone, mentre a piazza Ciceruacchio a Cesenatico potranno accedere fino a 2.000 persone. La sicurezza sarà quindi potenziata al massimo per garantire il divertimento e la spensieratezza di tutti i partecipanti.

Intanto si scalda l’atmosfera e le città vestite a festa si preparano all’immancabile concerto dell’ultima notte dell’anno.

A Cesena l’evento, proposto dall’Amministrazione comunale e da Cesena Fiera, si terrà in piazza del Popolo a partire dalle 22 di questa sera fino alle 2 del 1° gennaio. A partire dalle 23 sul palco in piazza del Popolo si esibiranno i Moka Club. Musica, ‘coreografie danzate’ ed intrattenimento, sono la formula vincente da sempre di questa band che ama spaziare dagli anni ’80 fino ad oggi divertendo il pubblico con performance dal vivo coinvolgenti. In attesa del brindisi, ogni medley farà ballare tutta la piazza fino allo scoccare della mezzanotte, e oltre.

A Cesenatico, in piazza Ciceruacchio alle 22 si terrà il concerto della band Oxxa, per accompagnare gli spettatori direttamente all’interno del cuore della disco music italiana ed internazionale degli anni ’70, ’80 e ’90. Per il Capodanno sul Porto la band suonerà tutto il repertorio dal vivo e terminerà attorno all’una e mezza di notte, per lasciare spazio al dj set di Radio Studio Delta con Roberto Zammarchi ed Elisa Gardini.

Per garantire la sicurezza è stata vietata la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e alluminio nell’intero perimetro della piazza. Nello specifico, a Cesena, dalle 21 di questa sera alle 3 dell’1 gennaio sarà vietata la vendita per asporto di bevande in qualsiasi contenitore di vetro o in lattine da parte dei pubblici esercizi ed esercizi commerciali situati nel territorio ricompreso tra piazza del Popolo, le piazze Amendola e Albizzi, via Zeffirino Re, via Fra Michelini, viale Mazzoni, via Pescheria, via G. Verzaglia, i vicoli Stalle e Cesuola.

Saranno inoltre predisposti servizi per le persone con disabilità, un’area dove poter conferire correttamente i rifiuti e un presidio di assistenza da attivare in casi di emergenza. Anche a Cesenatico il sindaco Matteo Gozzoli ha firmato due ordinanze sul divieto di fuochi d’artificio e di vendita di bevande in bottiglia.