"Città delle colonie di Ponente, passaggio storico"

Sull’accordo operativo approvato la scorsa settimana in consiglio comunale, fra l’Accademia Acrobatica e il Comune, intervengono i vertici del Partito Democratico, che vedono in questo progetto un passaggio storico per la città. Valentina Montalti, segretario del Pd di Cesenatico, commenta così l’iniziativa fra pubblico e privato: "Quello approvato è un accordo operativo che rappresenta un esempio virtuoso di come un’amministrazione comunale possa lavorare per la collettività; da un lato al pubblico giova questo passo nel futuro, dall’altro una realtà importante come l’Accademia Acrobatica implementerà la sua offerta dando ulteriore ricchezza a Cesenatico. Ci teniamo a ribadire come in questo accordo ogni dettaglio sia stato curato, anche quello della sicurezza del territorio, con gli edifici fronte mare che saranno costruiti con l’obbligo di alzare una duna protettiva e tenendo conto della specificità della nostra costa. È un momento importante per la nostra città ed è stato raggiungo un risultato mai minimamente avvicinato in passato". Il capogruppo in consiglio comunale Mario Drudi entra nei dettagli: "All’interno dell’accordo appena approvato il beneficio pubblico è del 70 percento, con monetizzazioni, un’area verde e 140 parcheggi fondamentali per questa zona, siamo al primo passo di un percorso storico per la Città delle Colonie di Ponente".