Classic Championship, edizione da record

Vattelapesca! Di certo nel suggestivo scenario del Lago Pontini, incantevole specchio d’acqua incastonato alle falde del Còmero, situato ad alcuni chilometri a nord di Bagno di Romagna, con deviazione dalla strada provinciale San Piero-Valgianna. Ieri e oggi, nel comprensorio della Nuova Parco Laghi di Bagno di Romagna, ha luogo il Classic Championship, coinvolgente gara con amo e lenza, da edizione da record. Un evento già sold out da vari giorni, con ben 100 partecipanti provenienti da tutta Italia.

"La competizione, con orientamento no-kill – dicono gli organizzatori – vede i migliori spinner italiani contendersi l’ambìto titolo di campione, ma non solo. Il Classic, nelle acque del lago, offre anche l’emozione della sfida a squadre, con una classifica speciale dedicata e col prestigioso ’Pescare Show Trophy’ in palio. Nella gara si sfidano nove squadre. In calendario due sessioni di pesca, ognuna con otto rotazioni di settori, per permettere ai lanciatori di insidiare tutte le specie ittiche presenti nel lago, vale a dire trote iridee, fario, salmerini, lucci, black-pass, persici reali, lucioperca".

"Per i soli salmonidi – concludono i promotori dell’evento – in calendario due considerevoli semine. Una il giorno antecedente la prima sessione di pesca, la seconda il sabato, nel tardo pomeriggio, al termine della prima giornata di gara. La stesura della classifica si basa sull’assegnazione di un punteggio differenziato sia per specie catturata, che per turno di pesca, garantendo una competizione equa e avvincente per tutti i partecipanti.

gi. mo.